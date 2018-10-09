2018-10-09T13:47:50+03:00
Общество

Константинопольский патриархат открыл новое заседание в Стамбуле

Возможно, на синоде обсудят вопрос о предоставлении автокефалии УПЦ
Сакина НУРИЕВА
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Константинопольский патриарх Варфоломей.Константинопольский патриарх Варфоломей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник в Стамбуле началось заседание синода Константинопольского патриархата.

"Священный синод начал работать этим утром", - передает ТАСС с ссылкой пресс-службу патриархата.

Как сообщается, заседание продлится с 9 по 11 октября. Какие именно темы будут вынесены на обсуждение, не известно. Возможно будет рассмотрен вопрос о предоставлении автокефалии Украинской Православной церкви.

В пресс-службе патриархата пояснили, что повестка ежемесячных заседаний для СМИ никогда не раскрывается.

Тем не менее 7 сентября "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" Константинопольский патриархат назначил своих епископов на Украине.

Ранее Константинопольский патриарх Варфоломей пообещал дать Украине автокефалию. Предстоятель заявил, что украинская церковь имеет право на собственную независимость. В связи с эти он привел пример отделения Чехии и Словакии в 1998 году. Российская сторона ответила, что это "являются грубейшим попранием церковных канонов".

В данном вопросе Русская православная церковь (РПЦ) выступила против.

В свою очередь в сентябре Патриарх Кирилл собрал внеочередное заседание Священного Синода для обсуждения вопроса.

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