2018-10-09T14:14:08+03:00
В мире

Украинские военные провели учения у берегов Азовского моря

В ходе маневров авиация, артиллерия и танки истребляли десант противника
Сакина НУРИЕВА
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Учения украинских военных у берегов Азовского моря.Учения украинских военных у берегов Азовского моря.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Военнослужащие Украины провели учения по отражению высадки морского десанта на Приазовье. Об этом сообщил во вторник пресс-центр операции Объединенных сил Украины в Facebook.

"По приказу командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева в Приазовье 9 октября провели тактическое учение по отражению высадки морского десанта противника на побережье", — сообщает пресс-центр.

В маневрах участвовали летчики тактической и армейской авиации, личный состав отряда морской охраны государственной пограничной службы, воины-артиллеристы, бойцы полка Национальной гвардии, танкисты, действующие в составе резерва, и военнослужащие инженерного подразделения отряда минных заградителей.

Также в сообщении говорится, что во время учений авиация, артиллерия и танки последовательно истребляли десант противника при подступе к берегу и при попытках высадиться.

Как отмечается в заявлении пресс-центра, в ходе маневров силы и средства сектора безопасности и обороны "действовали слаженно и подтвердили, что способны выполнять задачи по назначению".

Ситуация с судоходством в Азовском море обострилась в марте нынешнего года, когда Украина задержала российский траулер "Норд", на борту которого в тот момент находились десять граждан РФ.

В связи с этим крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».

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