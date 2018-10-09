Володин предложил усиливать интеграцию в Евразии
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал усиливать интеграционные процессы в Евразии.
"Нам необходимо использовать наше совещание для развития диалога и придания импульса интеграционным проектам", - заявил Володин, выступая на пленарном заседании III совещания спикеров парламентов Евразии.
Он отметил, что это совещание позволит укрепить экономические и гуманитарные связи, а также "выстраивать отношения на принципах невмешательства во внутренние дела суверенных государств, уважения друг друга".
Кроме того, глава Госдумы отметил темпы развития Евразийского экономического союза.
"ЕАЭС - это центр глубокой интеграции с наднациональными структурами управления, новая экономическая реальность, отвечающая требованиям Всемирной торговой организации и подходам к реализации Целей устойчивого развития ООН", - сказал Володин, передает ТАСС.
В состав ЕАЭС которого входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.