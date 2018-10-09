Володин предложил усиливать интеграцию в Евразии

СЕГОДНЯ 14:15 2018-10-09T14:15:28+03:00

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин призвал усиливать интеграционные процессы в Евразии.

"Нам необходимо использовать наше совещание для развития диалога и придания импульса интеграционным проектам", - заявил Володин, выступая на пленарном заседании III совещания спикеров парламентов Евразии.

Он отметил, что это совещание позволит укрепить экономические и гуманитарные связи, а также "выстраивать отношения на принципах невмешательства во внутренние дела суверенных государств, уважения друг друга".

Кроме того, глава Госдумы отметил темпы развития Евразийского экономического союза.

"ЕАЭС - это центр глубокой интеграции с наднациональными структурами управления, новая экономическая реальность, отвечающая требованиям Всемирной торговой организации и подходам к реализации Целей устойчивого развития ООН", - сказал Володин, передает ТАСС.

В состав ЕАЭС которого входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.