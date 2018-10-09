2018-10-09T14:41:47+03:00
В мире

Власти Турции получили разрешение на обыск в генконсульстве Саудовской Аравии

Расследование буду проводиться в соответствии с положениями Венской конвенции о консульской сношениях
Сакина НУРИЕВА
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Консульство Саудовской Аравии в СтамбулеКонсульство Саудовской Аравии в СтамбулеФото: REUTERS
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Во вторник турецкие власти получили полномочия на проведение обыска в генконсульстве. Об этом говорится в официальном заявлении турецкого МИД, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. Ранее Турция запросила разрешение на обыск консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в связи с исчезнованием журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Расследование, начатое нашими властями с целью определения судьбы пропавшего журналиста Джамаля Хашкаджи, проходит интенсивно, - говорится в документе.

Кроме того, власти Саудовской Аравии сообщили, что открыты для сотрудничества.

Турецкая сторона также заявила, что вопрос об исчезновении журналиста "находится под пристальным наблюдением турецких судебных органов, подразделений безопасности и разведки".

Власти Турции заявили, что обыски пройдут в соответствии с положениями Венской конвенции о консульской сношениях. Дате и время начала процедуры не указываются.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, саудовский оппозиционный журналист, проживающий в Соединенных Штатах обозреватель газеты Washington Post Джамаль Хашкаджи, пропал 2 октября после того, как посетил консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он отправился, чтобы оформить документы на брак.

Невесту Джамаля в здание не пустили, а через пять часов девушке сказали, что ее жених давно ушел. С тех пор Хашкаджи не выходит на связь. В Турецкой полиции предположили, что журналист убит, ведется расследование.

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