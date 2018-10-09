В ООН обеспокоены исчезновением саудовского журналиста в Турции

СЕГОДНЯ 14:42 2018-10-09T14:42:53+03:00

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выразило крайнюю обеспокоенность фактом исчезновения в Турции оппозиционного саудовского журналиста, обозревателя газеты Washington Post Джамаля Хашкаджи. Такое заявление сделала официальный представитель ведомства Равина Шамдасани.

По ее мнению, необходимо провести "независимое и беспристрастное" расследование случившегося при участии как Турции, так и Саудовской Аравии.

"Этот случай вызывает серьезную обеспокоенность. Как представляется, речь идет о насильственном исчезновении. Если подтвердятся сообщения о его смерти и приведших к ней необычных обстоятельствах, это будет действительно шокирующим событием", - сказала Шамдасани.

Напомним, ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что журналист мог быть убит на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Однако принц Халед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд опроверг эти слухи, заявив, что Хашкаджи пропал уже после того, как покинул здание дипмисии, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что о таинственном исчезновении проживающего в США журналиста стало известно 2 октября. Мужчина вместе со своей невестой прибыл в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы. Девушку отказались впустить в здание и в результате она осталась ждать на улице. Через пять часов ей сказали, что Хашкаджи якобы давно ушел. С того момента он не выходит на связь.