2018-10-09T14:42:53+03:00
В мире

В ООН обеспокоены исчезновением саудовского журналиста в Турции

Международная организация призвала провести независимое расследование данного инцидента с участием Анкары и Эр-Рияда
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В ООН прокомментировали исчезновение в Турции саудовского журналистаВ ООН прокомментировали исчезновение в Турции саудовского журналистаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выразило крайнюю обеспокоенность фактом исчезновения в Турции оппозиционного саудовского журналиста, обозревателя газеты Washington Post Джамаля Хашкаджи. Такое заявление сделала официальный представитель ведомства Равина Шамдасани.

По ее мнению, необходимо провести "независимое и беспристрастное" расследование случившегося при участии как Турции, так и Саудовской Аравии.

"Этот случай вызывает серьезную обеспокоенность. Как представляется, речь идет о насильственном исчезновении. Если подтвердятся сообщения о его смерти и приведших к ней необычных обстоятельствах, это будет действительно шокирующим событием", - сказала Шамдасани.

Напомним, ранее в ряде СМИ появились сообщения о том, что журналист мог быть убит на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Однако принц Халед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд опроверг эти слухи, заявив, что Хашкаджи пропал уже после того, как покинул здание дипмисии, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что о таинственном исчезновении проживающего в США журналиста стало известно 2 октября. Мужчина вместе со своей невестой прибыл в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы. Девушку отказались впустить в здание и в результате она осталась ждать на улице. Через пять часов ей сказали, что Хашкаджи якобы давно ушел. С того момента он не выходит на связь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Чтобы погасить кредиты россияне берут в долг в микрозаймах
Верховный суд Франции суд обязал Абрамовича доплатить 1,2 миллиона евро налогов
Организаторов митингов будут штрафовать на 100 тысяч за нарушения
"Зачем кровожадность?": Жириновский вступился за Кокорина и Мамаева
СПЧ при президенте РФ проверит информацию о прекращении голодовки Сенцовым
"История станет уроком для них. Заставит задуматься". Эксперт прокомментировал будущее Павла Мамаева, с которым хочет разорвать контракт "Краснодар"
Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило две тысячи
Украинцев с венгерскими паспортами начали заносить в базу данных "Миротворца"
Лавров приветствовал указ Башара Асада об амнистии для дезертиров
Путин 12 октября проведет в Могилеве переговоры с Лукашенко
В Армении задержан один из крупнейших предпринимателей страны
В Госдуме выступили за ограничение Wi-Fi в школах и детсадах
В Кремле отказались комментировать условия поставки Сирии комплексов С-300
Евросоюз призвал Россию раскрыть программу "Новичка" в ОЗХО
Генпрокуратура возбудила уголовное дело против института спецстроительства Минобороны РФ