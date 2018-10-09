Евросоюз призвал Россию раскрыть программу "Новичка" в ОЗХО

СЕГОДНЯ 15:03 2018-10-09T15:03:55+03:00

Эксперты организации пришли к выводу, что вещества использованные при отравлении людей в Солсбери и Эйсмесбери являются идентичными

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Евросоюз решил поддержать Великобританию в расследовании инцидентов в Солсбери и Эймсбери и призвал Россию раскрыть программу боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок" в Организации по запрещению химического оружия.

Такая необходимость возникла после того, как эксперты ОЗХО подтвердили, что использованная в июне отравляющая смесь идентична той, что были применена при покушении на Сергея и Юлию Скрипалей в марте этого года.

"ЕС призывает Россию немедленно раскрыть в ОЗХО программу "Новичка". Поддерживаем усилия Великобритании привлечь виновных к ответственности за покушение на убийство двух людей", - передает ТАСС со ссылкой на заявление делегации Евросоюза, распространенное во вторник на сессии Исполнительного совета организации.

В документе отмечается, что в Брюсселе также поддержали выводы Лондона, согласно которым Москва "с большой долей вероятности" причастна к инциденту в Солсбери.

Напомним, что в марте этого года в Британии были отравлены бывший шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия . Скотланд-Ярд заявил, что пострадавшие подверглись воздействию некоего нервно-паралитического вещества и бездоказательно обвинил во всем Россию. В результате в отношении нашей страны были введены различные санкции со стороны европейского сообщества и ряда других стран.

Летом ситуация обострилась после того, как в соседнем с Солсбери британском городе были отравлены еще два человека. Пострадавшими оказались 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Сторджесс. Мужчину удалось спасти, а вот женщина скончалась. По заявлениям британских правоохранителей, яд находился во флаконе из под духов, который пара подобрала на улице, передает сайт kp.ru.