2018-10-09T15:07:09+03:00
Политика

В Кремле отказались комментировать условия поставки Сирии комплексов С-300

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопросы о деталях сделки Министерству обороны РФ
Денис СУХОВ
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента РФ Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кремле отказались раскрыть условия поставки Сирии российских зенитно-ракетных комплексов С-300. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал соответствующий вопрос журналистов Министерству обороны РФ.

«Поставка (комплексов С-300 в Сирию) действительно завершена. Все остальные нюансы, связанные с этой поставкой, пожалуйста, выясняйте у Министерства обороны», - сказал Песков.

Напомним, решение о поставках арабской республике современных российских систем ПВО было принято после потери в Сирии самолета-разведчика Ил-20 ВКС РФ. Воздушное судно было по ошибке сбито сирийцами в результате израильской провокации.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил 2 октября президенту Владимиру Путину, что поставки комплексов С-300 в Сирию завершены.

В свою очередь ТАСС сообщило со ссылкой на военно-дипломатический источник, что три дивизиона (24 пусковых установки) С-300ПМ были переданы Дамаску на безвозмездной основе.

Ранее комплексы стояли на вооружении одной из российских частей ПВО, перевооруженной на более современные системы С-400 «Триумф». После капитального ремонта и модернизации С-300 доставили в Сирию — сейчас техника полностью исправна и готова выполнять задачи. Кроме того, арабской республике передали возимый боекомплект из более чем ста зенитных ракет для каждого дивизиона.

Напомним, Сирия рассчитывала приобрести российские комплексы С-300 еще в 2012 году, однако тогда поставки были заморожены под давлением Израиля.

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