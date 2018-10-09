2018-10-09T15:47:11+03:00
Политика

СПЧ при президенте РФ проверит информацию о прекращении голодовки Сенцовым

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подтвердила, что сообщение о прекращении украинским режиссером голодовки является достоверным
Денис СУХОВ
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Заключенный Олег Сенцов. Фото: Пресс-служба уполномоченного по защите прав человека в РФЗаключенный Олег Сенцов. Фото: Пресс-служба уполномоченного по защите прав человека в РФ
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Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека направит ФСИН запрос с просьбой проверить сообщения о том, что осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку.

Ранее уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак заявил, что Сенцов продолжает голодовку.

«Совет направит запрос во ФСИН с просьбой разъяснить ситуацию», - цитирует ТАСС главу СПЧ Михаила Федотова.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подчеркнула, что сообщение о прекращении голодовки Сенцовым является достоверным, в то время как заявление Сака основано на информации по состоянию до 5 октября.

Напомним, 25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима, признав виновным в террористической деятельности. По данным следствия, весной 2014 года Сенцов с группой сообщников совершили два теракта в Крыму: подожгли офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России» в Симферополе.

Протестуя против такого решения, 14 мая этого года Сенцов объявил голодовку и с тех пор находится под наблюдением врачей. Замдиректора ФСИН РФ Валерий Максименко 5 октября сообщил, что Сенцов прекратил голодовку.

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