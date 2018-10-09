В Польше вандалы осквернили могилы советских солдат

СЕГОДНЯ 16:34 2018-10-09T16:34:30+03:00

Инцидент произошел в городе Еленя-Гура в Нижнесилезском воеводстве на юго-западе Польши

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В Польше вандалы осквернили кладбище советских солдат. Инцидент произошел в городе Еленя-Гура в Нижнесилезском воеводстве на юго-западе страны.

"Я сегодня узнал, что на кладбище, где похоронены советские солдаты, погибшие во время боев за Польшу, разбиты надгробия", — сообщил глава общественной организации "Курск", занимающейся восстановлением советских мемориалов, Ежи Тыц, передает РИА Новости.

По словам местного журналиста Марека Маркевича, вандалы разрушили больше 20 надгробий. "Полная дикость и варварство! Была разрушена 21 могила советских солдат, которых похоронили на Старом кладбище. Нет слов!" — написал Маркевич на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее на территории Польши были осквернены несколько памятников. Был испорчен памятник Благодарности Красной армии в Ольштыне, памятник сожженной нацистами синагоге в городе Зелена-Гура, памятник советским воинам в Миколине.