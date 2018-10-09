2018-10-09T17:02:11+03:00
Политика

Замглавы МИД РФ: Россия готова к кибератакам со стороны Запада

Ранее сообщалось, что военное командование Великобритании заявило о готовности провести кибератаку против РФ и оставить Москву без электроэнергии
Екатерина БОЛГОВА
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МИД РФ: Россия приготовилась к кибервойне с ЗападомМИД РФ: Россия приготовилась к кибервойне с ЗападомФото: Михаил ФРОЛОВ
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Россия готова к кибератакам со стороны Запада, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

По его словам, Москва может дать жесткий ответ на кибератаки со стороны Лондона. При этом Сыромолотов заявил, что ничего не знает о возможных атаках британской стороны.

«Мне об этом ничего неизвестно», — отметил замглавы МИД РФ, передает ТАСС.

Напомним, 7 октября стало известно, что военное командование Великобритании заявило о готовности провести кибератаку против России. Отмечалось, что Москва может остаться без электроэнергии.

В конце сентября Лондон объявил о создании киберотряда для сдерживания России. Позже министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант обвинил российскую военную разведку в организации кибератак и пообещал ответить на них. Также о готовности противостоять российской стороне заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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