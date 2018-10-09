Глава NASA: отношения между Россией и США в космосе великолепны

СЕГОДНЯ 17:24 2018-10-09T17:24:29+03:00

Джим Брайденстайн предложил распространить сотрудничество между двумя странами и на другие сферы

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Руководитель Американского космического агентства NASA Джим Брайденстайн назвал великолепными отношения России и США в космосе.

"Я считаю, что отношения между Россией и США в космосе великолепны", - сказал Брайденстайн, выступая перед студентами МГУ.

Он отметил, что Россия и США смогли в сотрудничестве сделать больше, чем если бы они действовали поодиночке. Глава NASA предложил распространить сотрудничество между двумя странами и на другие сферы.

Так, по словам Брайденстайна, Соединенные Штаты не смогут реализовать программу по обширному освоению Луны без международной кооперации и хотели бы, чтобы Роскосмос принял в ней участие.

"Мы хотим запускать корабли не только с Земли на Луну, но и с Луны на Землю и в другие уголки космоса. Такая архитектура создаваемой инфраструктуры потребует международной кооперации. Мы были бы очень рады видеть в этой кооперации Роскосмос", - сказал Брайденстайн.

Он добавил, что у Вашингтона и Москвы есть необходимые корабли и технологии для реализации указанной программы, передает ТАСС.