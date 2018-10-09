2018-10-09T17:40:37+03:00
Политика

В Госдуме рекомендовали прописать в законе категории иностранцев, имеющих право на упрощенное получение российского гражданства

По предложению депутатов, новшество должно в первую очередь касаться соотечественников и носителей русского языка, проживающих в государствах с нестабильной политической обстановкой
Денис СУХОВ
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В Госдуме рекомендовал прописать в законе категории иностранцев, имеющих право на упрощенное получение российского гражданстваВ Госдуме рекомендовал прописать в законе категории иностранцев, имеющих право на упрощенное получение российского гражданстваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Комитет Государственной думы по развитию гражданского общества, религиозным и общественным объединениям предложил прописать в правительственном законопроекте категории иностранцев, имеющих право на упрощенную процедуру получение российского гражданства.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заключение комитета.

Комитет полагает целесообразным при подготовке инициативы ко второму чтению рассмотреть возможность закрепления в законе «О гражданстве РФ» критериев и условий, которые определят круг иностранцев или лиц без гражданства, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке.

По мнению депутатов, в первую очередь к таковым следует отнести соотечественников и носителей русского языка, проживающих в государствах, где их права «систематически нарушаются в связи с вооруженными конфликтами, нестабильной политической обстановкой, целенаправленной политикой руководства этих государств и иными подобными обстоятельствами».

Такой подход полностью будет соответствовать позиции Конституционного суда РФ, подчеркивают в комитете.

Рассмотренный комитетом перед первым чтением правительственный законопроект предлагает наделить президента РФ правом определять категории лиц, которые смогут получать гражданство в упрощенном порядке.

Предполагается, что инициатива позволит быстрее и проще принимать в гражданство РФ соотечественников, прожвающих в странах, где сохраняется сложная общественно-политическая и экономическая обстановка, происходят вооруженные конфликты или смена политического режима.

В целом комитет одобрил предложения законопроекта. Ожидается, что Госдума рассмотрит его в первом чтении 25 октября.

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