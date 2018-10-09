В Словакии выступили против антироссийских санкций

СЕГОДНЯ 17:51 2018-10-09T17:51:34+03:00

Спикер словацкого парламента заявил, что "и Россия, и Словакия, и Евросоюз, и Азия могут и должны сотрудничать". Фото: REUTERS

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Председатель Национального совета Словакии Андрей Данко по итогам переговоров со спикером Госдумы Вячеславом Володиным на полях третьего совещания спикеров парламентов Евразии заявил, что выступает против антироссийских санкций.

Данко назвал санкции "строгими мерами" и призвал страны к диалогу.

"Санкции являются первым шагом к конфликту, к локальным войнам. Необходимо использовать инструменты дипломатии для восстановления взаимоотношений", — сообщил Данко во вторник журналистам.

Также спикер словацкого парламента заявил, что "и Россия, и Словакия, и Евросоюз, и Азия могут и должны сотрудничать". Сообщает РИА Новости.

"Как славянский народ, мы должны сделать все для того, чтобы содействовать снятию напряженности между Россией и Евросоюзом", — отметил Данко.

Кроме того, политик намерен поддерживать линию "на развитие дружбы и сотрудничества с Россией". "Там, где будет возможно помочь Российской Федерации, я всегда буду поддерживать такой подход", — Андрей Данко

Ранее премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини назвал антироссийские санкции "бессмысленностью, наносящей вред экономикам России и ЕС".