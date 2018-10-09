Генштаб ВСУ: Очаги пожара на складе боеприпасов в Черниговской области локализованы

СЕГОДНЯ 18:32 2018-10-09T18:32:27+03:00

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Очаги пожара на складе боеприпасов в Черниговской области Украины локализованы, интенсивность взрывов снизилась. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций и прессы Минобороны Украины полковник Алексей Чернобай.

«По состоянию на 14:00, очаги пожара локализованы. Интенсивность взрывов продолжает уменьшаться, над территорией складов наблюдается задымленность, раздаются одиночные взрывы», - говорится в сообщении Чернобая, размещенном на сайте ведомства.

Он также отметил, что в тушении пожара задействованы инженерная машина разграждения и пожарные танки ГМП-54. В связи с постепенным уменьшением задымленности появилась возможность для аэроразведки.

Пожар на воинских складах вблизи населенного пункта Ична начался около 3 часов ночи во вторник. Площадь склада боеприпасов достигает 682,6 гектаров, 402 из которых - техническая территория, где произошло возгорание.

В арсенале хранилось 88 тысяч тонн боеприпасов — от патронов к стрелковому оружию до ракет.

По данным украинских властей, пострадавших в результате инцидента нет, эвакуации подверглись примерно 12 тысяч человек. В радиусе 30 км от места происшествия остановлено движение поездов, автомобилей и воздушного транспорта.

Наиболее вероятной причиной возгорания в Генштабе ВСУ считают диверсию.

Отметим, что это далеко не первое происшествие на обширных украинских складах боеприпасов. В марте 2017 года возгорание произошло в арсенале в Балаклее, а в 2015 — в Сватово Луганской области. Также схожие ЧП происходили в 2008, 2005, 2004 и 2003 годах.