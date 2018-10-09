СЕГОДНЯ 21:09 2018-10-09T21:09:09+03:00

Посольство РФ в Великобритании опровергло публикацию о «планах России превратить Ливию во вторую Сирию» Фото: REUTERS

Ранее британский таблоид The Sun выступил с утверждением, что Москва якобы оказывает военную помощь правительству в Тобруке и разметила на востоке Ливии две базы

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Посольство России в Великобритании опровергло публикации о том, что Москва якобы оказывает военную помощь «правительству в Тобруке» и стремится «превратить Ливию во вторую Сирию», чтобы использовать свое присутствие в регионе для давления на запад.

«Эта публикация не имеет ничего общего с реальностью. Мы рассматриваем ее как новую попытку перенести ответственность за разрушенную страну и разрушенные жизни миллионов ливийцев на Россию, не имевшую никакого отношения к военному нападению НАТО в 2011 году, грубо нарушившему целый ряд резолюций СБ ООН», - заявил журналистам представитель дипмиссии.

Он подчеркнул, что Россия всегда поддерживала миротворческие усилия в Ливии и не планирует военного вмешательства в дела этой страны.

«Мы полностью привержены резолюции 1970 СБ ООН, которая ввела эмбарго на поставки оружия в Ливию», - подчеркнул дипломат.

Таким образом он прокомментировал статью таблоида The Sun, о том, что британские спецслужбы предупредили премьер-министра Терезу Мэй об укреплении российских позиций в Ливии.

В публикации утверждается, что Москва перебросила в Ливию несколько десятков специалистов: «военнослужащих спецназа» и «сотрудников ГРУ», которые готовят бойцов для Национальной армии маршала Халифа Хафтара. Также в материале говорится, что на северо востоке страны, в Бенгази и Тобруке, появились российские базы, охраняемые бойцами ЧВК.

В посольстве РФ в Лондоне к публикации The Sun отнеслись с иронией.

«Неужели британские СМИ надеются, что Россия придет и исправит ту неразбериху, которая создавалась в Ливии западной коалицией на протяжении семи лет?», - говорится в сообщении на странице дипмиссии в Твиттер.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии до сих пор нет единого центра власти. Запад страны управляется из Триполи правительством национального согласия при поддержке ООН и ЕС. На востоке действует избранная в 2014 году палата представителей Ливии, известная как «правительство в Тобруке». Его поддерживает Национальная армия Ливии под командованием маршала Халифа Хафтара.

Национальная армия ведет тяжелую и кровопролитную борьбу с исламистами. Кроме того, отдельные территории Ливии контролируются племенами и нацменьшинствами: туарегами, тубу и зувайя. Страна остается региональным центром контрабанды и важным перевалочным пунктом на пути нелегальных мигрантов в Европу.