2018-10-09T21:29:19+03:00
Звезды

Перекупщикам театральных билетов грозит уголовная ответственность

Власти разрабатывают законопроект, который запретит перепродавать билеты
Ася РОМАНЧУК
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Власти разрабатывают законопроект, который запретит перепродавать билетыВласти разрабатывают законопроект, который запретит перепродавать билетыФото: Павел КЛОКОВ
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Перекупщики театральных билетов могут оказаться вне закона. Дело в том, что власти разрабатывают законопроект, который сделает данный вид деятельности преступным.

Реализовывать билеты разрешат только тем, кто имеет соответствующие лицензии, а продавать их можно будет по цене, установленной театром.

- Закон запретит продажу всем, кроме агентов, имеющих лицензию на продажу билетов по цене, установленной театром. Деятельность перекупщиков станет противозаконной, а это наша главная цель, - рассказывает газете «Известия» гендиректор Большого театра Владимир Урин.

Сейчас полицейские могут наказать перекупщиков только за то, что они не платят налоги с прибыли, ведь цена продажи всегда превышает стоимость в театральных кассах.

В театре отметили, что законопроект защитит культурные учреждения от спекулянтов.

Сайт kp.ru разбирался, как устроен бизнес перекупщиков театральных билетов. Попасть в эту сферу не так просто.

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