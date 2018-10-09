Перекупщикам театральных билетов грозит уголовная ответственность
Перекупщики театральных билетов могут оказаться вне закона. Дело в том, что власти разрабатывают законопроект, который сделает данный вид деятельности преступным.
Реализовывать билеты разрешат только тем, кто имеет соответствующие лицензии, а продавать их можно будет по цене, установленной театром.
- Закон запретит продажу всем, кроме агентов, имеющих лицензию на продажу билетов по цене, установленной театром. Деятельность перекупщиков станет противозаконной, а это наша главная цель, - рассказывает газете «Известия» гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Сейчас полицейские могут наказать перекупщиков только за то, что они не платят налоги с прибыли, ведь цена продажи всегда превышает стоимость в театральных кассах.
В театре отметили, что законопроект защитит культурные учреждения от спекулянтов.
Сайт kp.ru разбирался, как устроен бизнес перекупщиков театральных билетов. Попасть в эту сферу не так просто.