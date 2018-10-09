Работа сервиса «Яндекс.Попутчик» приостановлена

СЕГОДНЯ 21:48 2018-10-09T21:48:03+03:00

В «Яндексе» подтвердили, что от сервиса решили отказаться из-за отсутствия интереса со стороны пользователей

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Сервис «Яндекс.Попутчик» завершает свою работу. Разработчики решили отказаться от него, так как не получили желаемого клиентского отклика.

Крупнейшая поисковая платформа России «Яндекс» приняла решение заморозить работу собственного сервиса по поиску попутчиков. Информацию о блокировке подтвердили в пресс-службе компании. Основная причина, которая была названа – это отсутствие спроса со стороны водителей и пассажиров.

В компании не исключают, что к данному бизнес-проекту еще могут вернуться в будущем, сообщает «Пятый канал».

Сервис «Яндекс.Попутчик» просуществовал меньше года, его запустили в 2018 году. Программа тестировалась в Ростовской области и Красноярском крае. Чтобы искать попутчика нужно было зарегистрироваться в программе, указать личные данные и прикрепить фото. За поездки предлагалась система материальной компенсации.