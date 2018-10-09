Глава «Нафтогаза» предрек Украине дефолт без очередного транша от МВФ

СЕГОДНЯ 22:22 2018-10-09T22:22:49+03:00

Андрей Коболев пояснил, что участвует в переговорах с международным фондом по «узкому профильному вопросу»

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Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев предрек Украине дефолт в случае, если страна в ближайшее время не получит очередной транш от Международного валютного фонда.

«Мое понимание экономической ситуации говорит о том, что без кредита МВФ Украину может ждать дефолт», - заявил Коболев в интервью изданию «Левый берег».

Он также сообщил, что участвует в переговорах с МВФ по «узкому профильному вопросу», разъясняя кредиторам позицию украинских властей.

«Буквально сегодня у меня будет разговор с представителями МВФ. Процесс продолжается. Он непростой. Именно в силу того, что я стал участником переговоров, большего я вам сказать не могу», - добавил Коболев.

В начале сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что выполнение требований МВФ в части повышения тарифов на газ для населения — вынужденный шаг для обеспечения выплат по внешним долгам, и без него стране грозят дефолт и финансовая катастрофа.

Напомним, в марте 2015 года Киев и МВФ подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым Украина должна была получить в течение четырех лет кредит на $17,5 млрд. Естественно, выделение финансовой помощи производится на определенный условиях: от властей страны требовалось предпринять ряд антикоррупционных мер, а также поднять тарифы на газ для населения.

По разным оценкам, тарифы могут увеличиться на 30-60%. Украинское правительство должно было поднять цены на газ еще в весной текущего года, но до сих пор медлит, справедливо полагая, что такой шаг приведет к социальному взрыву в преддверии грядущих парламентских и президентских выборов.

До апреля 2017 года Киев получил от МВФ $8,7 млрд четырьмя траншами. Украинская сторона рассчитывает на очередной кредит до конца этого года, но пока никаких конкретных договоренностей с фондом не достигнуто.