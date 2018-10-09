РФС рассматривает пожизненную дисквалификацию в качестве дисциплинарного наказания для Кокорина и Мамаева

9 Окт. 22:43 2018-10-09T22:43:58+03:00

Против Футболистов «Зенита» и «Краснодара» заведены уголовные дела по статье «Побои»

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В Российском футбольном союзе рассматривают несколько вариантов дисциплинарного наказания для игроков «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, избивших чиновника Минпромторга и водителя ведущей Первого канала в Москве.

По информации портала «Чемпионат.com», наиболее вероятной санкцией является пожизненная дисквалификация футболистов.

Издание напоминает, что Дисциплинарный регламент РФС предполагает всего пять видов наказания, применимых к физическим лицам: 1) предупреждение; 2) удаление; 3) дисквалификация; 4) запрет на осуществление любой связанной с футболом деятельности; 5) запрет на вход на стадион.

Напомним, накануне в кафе «Кофемания» в центре Москвы произошел конфликт между Александром Кокориным и Павлом Мамаевым с одной стороны, и сотрудником Минпромторга Денисом Паком с другой. В результате перепалка переросла в драку: футболисты с компанией молодых людей набросились на чиновника и нанесли ему несколько ударов, в том числе стулом.

Более того, незадолго до конфликта в «Кофемании» у гостиницы «Пекин» был жестоко избит Виктор Соловчук - водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Последний уже узнал в нападавших Кокорина и Мамаева.

Футбольный клуб «Краснодар» обратился в Российский футбольный союз с заявлением о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. «Зенит» пока лишь публично осудил действия своего игрока Александра Кокорина.

В отношении футболистов возбуждены уголовные дела по статье «Побои». Защита Пака намерена добиваться их переквалификации на более строгую статью «Хулиганство», предполагающую до пяти лет лишения свободы в качестве максимального наказания.