2018-10-09T23:17:55+03:00
Общество

Милонов попросит РФС проверить футболистов на наркотики из-за дела Кокорина и Мамаева

Депутат прокомментировал скандальный инцидент в эфире Радио «Комсомольская правда»
Денис СУХОВ
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Депутат Виталий МилоновДепутат Виталий МилоновФото: Иван МАКЕЕВ
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Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен отправить в Российский футбольный союз запрос с требованием проверить футболистов на наркотики. Об этом депутат заявил в эфире Радио «Комсомольская правда», комментируя скандальный инцидент с игроками «Зенита» и «Краснодара» Александром Кокориным и Павлом Мамаевым.

«Я считаю, что все футболисты должны сдать тест на наркотики...Наркотики — это то, что не должно сочетаться ни с гослужбой, ни с футболом, ни с общественными выступлениями. Еще раз настаиваю, что все эти морды, все эти носы мы должны проверить...если они воняют кокаином, наркотой...Я завтра направляю запрос в РФС с требованием проверить всех наших футболистов на предмет наркотиков...Если РФС говорит, что «нет», значит оно покрывает наркоманов, значит они и сами такие», - подчеркнул Милонов.

Напомним, накануне в кафе «Кофемания» в центре Москвы произошел конфликт между Александром Кокориным и Павлом Мамаевым с одной стороны, и сотрудником Минпромторга Денисом Паком с другой. В результате перепалка переросла в драку: футболисты с компанией молодых людей набросились на чиновника и нанесли ему несколько ударов, в том числе стулом.

Более того, незадолго до конфликта в «Кофемании» у гостиницы «Пекин» был жестоко избит Виктор Соловчук - водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Последний уже узнал в нападавших Кокорина и Мамаева.

Футбольный клуб «Краснодар» обратился в РФС с заявлением о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. «Зенит» пока лишь публично осудил действия своего игрока Александра Кокорина.

По некоторым данным, дебоширили в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В отношении футболистов возбуждены уголовные дела по статье «Побои». Защита Пака намерена добиваться их переквалификации на более строгую статью «Хулиганство», предполагающую до пяти лет лишения свободы в качестве максимального наказания.

По информации СМИ, в РФС в качестве дисциплинарного наказания для Кокорина и Мамаева рассматривают пожизненную дисквалификацию.

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