2018-10-09T23:23:50+03:00
Политика

Генсек ООН высоко оценил сотрудничество с Никки Хейли

Трамп пообещал назвать нового постпреда США при Организации через две-три недели
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Постпред США в ООН Никки Хейли объявила об отставкеПостпред США в ООН Никки Хейли объявила об отставкеФото: REUTERS
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Генсек ООН Антониу Гутерреш на прощанье поблагодарил уходящую со своего поста американского постпреда при Организации Никки Хейли за плодотворное сотрудничество и поддержку.

Об этом сообщил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик, отметив, что у его шефа с американкой сложились «продуктивные и тесные рабочие отношения».

«Они усердно работали для продвижения конструктивных отношений с США, демонстрируя ценность нашей организации», - говорится в заявлении представителя генсека.

Дюжаррик добавил, что Гутерреш надеется продолжить плодотворное сотрудничество с преемником Никки Хейли, передает РИА Новости.

Между тем, глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что назовет имя нового постпреда США при ООН через две-три недели. В качестве возможного кандидата на эту должность, как ранее писал сайт kp.ru, рассматривается бывшая помощница американского лидера Дина Пауэлл.

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