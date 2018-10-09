Генсек ООН высоко оценил сотрудничество с Никки Хейли

9 Окт. 23:23 2018-10-09T23:23:50+03:00

Постпред США в ООН Никки Хейли объявила об отставке Фото: REUTERS

Трамп пообещал назвать нового постпреда США при Организации через две-три недели

Изменить размер текста: A A

Генсек ООН Антониу Гутерреш на прощанье поблагодарил уходящую со своего поста американского постпреда при Организации Никки Хейли за плодотворное сотрудничество и поддержку.

Об этом сообщил официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик, отметив, что у его шефа с американкой сложились «продуктивные и тесные рабочие отношения».

«Они усердно работали для продвижения конструктивных отношений с США, демонстрируя ценность нашей организации», - говорится в заявлении представителя генсека.

Дюжаррик добавил, что Гутерреш надеется продолжить плодотворное сотрудничество с преемником Никки Хейли, передает РИА Новости.

Между тем, глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что назовет имя нового постпреда США при ООН через две-три недели. В качестве возможного кандидата на эту должность, как ранее писал сайт kp.ru, рассматривается бывшая помощница американского лидера Дина Пауэлл.