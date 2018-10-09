2018-10-09T23:53:34+03:00
Общество

Глава РПЦ: «Константинопольский патриарх притязает на несвойственную православному архиерею вселенскую власть»

Патриарх Кирилл выразил надежду, что Вселенская Православная Церковь пройдет через нынешние искушения
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Патриарх Московский и всея Руси КириллПатриарх Московский и всея Руси КириллФото: REUTERS
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех православных молиться, чтобы вынужденное разделение Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом из-за украинских раскольников «не стало разделением на века».

«Сегодня, когда Константинопольский патриарх притязает на несвойственную православному архиерею вселенскую власть, мы выступаем на стороне правды, на стороне Православия. И мы будем хранить твердо наши православные каноны, нашу веру», - сказал глава РПЦ.

Он напомнил, что в XI веке «притязания епископа Римского на вселенскую власть обернулись разделением единой Церкви», и выразил надежду на то, что «по милости Божией и вся Вселенская Православная Церковь пройдет через нынешние искушения».

«Но наша главная задача — не дрогнуть и не потерять чистоты Православия», - приводит его слова сайт РПЦ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре Священный синод РПЦ провел внеочередное заседание, на котором было решено приостановить участие Русской православной церкви в структурах под председательством Константинополя. Кроме того, патриарх Московский и всея Руси Кирилл больше не будет поминать Варфоломея во время богослужения.

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