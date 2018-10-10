Карточка с чипом и фото: в Минкомсвязи рассказали, каким будет новый электронный паспорт

СЕГОДНЯ 00:15 2018-10-10T00:15:44+03:00

Кроме обычной для удостоверения личности информации, в документ «зашьют» отпечатки пальцев и электронную подпись владельца

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Новые электронные паспорта, на которые, как ожидается, с 2021 года начнут менять привычные бумажные, будут выглядеть как банковская карточка с фотографией владельца и встроенным чипом. Предполагается, что пластиковый документ будет содержать не только обычные паспортные данные, но и информацию об отпечатках пальцев, а также электронную подпись обладателя.

Об этом рассказал журналистам директор департамента реализации стратегических проектов Минкомсвязи Андрей Черненко.

«Важный элемент – то что на «борту» имеется электронная подпись, с помощью которой можно будет осуществлять юридически значимые действия в онлайн-мире», - подчеркнул он.

А с помощью «зашитых» в паспорте отпечатков пальцев, по его словам, можно будет проводить биометическую идентификацию гражданина. В будущем, возможно, электронное удостоверение личности будет предусмотрена идентификация владельца по голосу или по сетчатке глаза, передает ТАСС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, новый паспорт объединит в себе несколько документов – в частности, СНИЛС (лицевой счет обязательного пенсионного страхования), водительские права и другие.