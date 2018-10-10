2018-10-10T01:06:12+03:00
Общество

Умерла звезда сериала «Стартрек» – американская актриса Селеста Йарналл американская актриса Селеста Йарналл

Американская актриса Селеста Йарналл скончалась на 75-м году жизни после долгой борьбы с раком [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Селеста Йарналл последние 30 лет посвятила своему рекламному агентству и общественной деятельностиСелеста Йарналл последние 30 лет посвятила своему рекламному агентству и общественной деятельностиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США на 75-м году жизни умерла американская актриса Селеста Йарналл, которую зрители помнят по роли в одном из самых популярных во второй половине прошлого века сериалов о космосе «Стартрек» («Звездный путь»).

Актриса скончалась в собственном доме Калифорнии в минувшее воскресенье, 7 октября, после четырехлетней борьбы с раком яичников, окруженная родными и близкими, сообщает Startrek.

СПРАВКА «КП»

Селеста Йарналл родилась 26 июля 1944 года в городе Лонг-Бич (штат Калифорния). Свою актерскую карьеру начала на телевидении, была очень популярна в США. Снялась в 26 фильмах – драмах, вестернах, триллерах и комедиях.

Американская актриса Селеста Йарналл в 1967 году. Фото: Wikipedia

Американская актриса Селеста Йарналл в 1967 году. Фото: Wikipedia

Среди ее работ – такие известные картины и сериалы, как «Чокнутый профессор», «Полночный поцелуй: История вампира», «Бархатная вампирша» и «Немного жизни, немного любви», «Стартрек» и «Коломбо».

Последние 30 лет жизни актриса посвятила своему рекламному агентству и общественной деятельности, написала несколько книг.

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