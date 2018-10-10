«Харизматичная личность»: Небензя сожалеет, что Хейли покидает пост
Постпред России при ООН Василий Небензя выразил сожаление по поводу того, что его коллега из Соединенных Штатов Никки Хейли покидает свой пост. Российский дипломат назвал американку «харизматичной личностью» и рассказал, что у них сложились довольно теплые отношения.
«То, что мы слышали сегодня – это было ее (Хейли) решение. Мы должны его уважать. Я сожалею, что она покидает (свой пост), у нас были хорошие рабочие отношения, несмотря на все разногласия, которые были и остаются», - сказал Василий Небензя журналистам.
«Она была другом для всех нас. За дверями зала заседаний Совета Безопасности все мы поддерживаем очень дружеские отношения», - добавил постпред России.
При этом он подчеркнул, что «готов работать с любым постпредом, которого выдвинет и назначит президент США и одобрит сенат», передает Интерфакс.
Стоит отметить, что Василий Небензя и раньше говорил о дружеских отношениях с Никки Хейли – настолько, что при встрече они даже обмениваются поцелуями.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что назовет имя нового постпреда США при ООН через две-три недели. В качестве возможного кандидата на эту должность, как писал сайт kp.ru, рассматривается бывшая помощница американского лидера Дина Пауэлл.