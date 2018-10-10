2018-10-10T01:27:30+03:00
Политика

«Харизматичная личность»: Небензя сожалеет, что Хейли покидает пост

Глава российской делегации в ООН заявил о готовности работать с любым постпредом США
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Постпред России при ООН Василий Небензя со своей американской коллегой Никки ХейлиПостпред России при ООН Василий Небензя со своей американской коллегой Никки ХейлиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Постпред России при ООН Василий Небензя выразил сожаление по поводу того, что его коллега из Соединенных Штатов Никки Хейли покидает свой пост. Российский дипломат назвал американку «харизматичной личностью» и рассказал, что у них сложились довольно теплые отношения.

«То, что мы слышали сегодня – это было ее (Хейли) решение. Мы должны его уважать. Я сожалею, что она покидает (свой пост), у нас были хорошие рабочие отношения, несмотря на все разногласия, которые были и остаются», - сказал Василий Небензя журналистам.

«Она была другом для всех нас. За дверями зала заседаний Совета Безопасности все мы поддерживаем очень дружеские отношения», - добавил постпред России.

При этом он подчеркнул, что «готов работать с любым постпредом, которого выдвинет и назначит президент США и одобрит сенат», передает Интерфакс.

Стоит отметить, что Василий Небензя и раньше говорил о дружеских отношениях с Никки Хейли – настолько, что при встрече они даже обмениваются поцелуями.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что назовет имя нового постпреда США при ООН через две-три недели. В качестве возможного кандидата на эту должность, как писал сайт kp.ru, рассматривается бывшая помощница американского лидера Дина Пауэлл.

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