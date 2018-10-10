Трамп выбирает нового постпреда США при ООН из пяти кандидатов

СЕГОДНЯ 05:18 2018-10-10T05:18:39+03:00

Глава Белого дома считает, что Иванка подходит на эту должность, но если он ее назначит, его обвинят в кумовстве

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У президента США Дональда Трампа на данный момент есть уже пять кандидатов на пост американского постпреда при ООН вместо ушедшей в отставку Никки Хейли, передает агентство Reuters. Правда, он не стал озвучивать имена всех, отметил лишь, что одна из возможных кандидатур – его бывшая помощница Дина Пауэлл.

«Дине это понравится», - отметил Трамп.

При этом он уточнил, что в список возможных преемников Хейли не входит американский посол в Германии Ричард Гренелл, но, по словам главы государства, он может подумать и об этом.

Кроме того, хозяин Белого дома посетовал, что не может назначить постпредом в ООН свою дочь Иванку – дескать, она очень подходит на эту должность, но если он ее назначит, его обвинят в кумовстве. Ранее сама Иванка опровергла слухи о том, что она может занять место Хейли.

Напомним, Никки Хейли сменила Саманту Пауэр на посту посла США в Организации Объединенных Наций в январе 2017 года, а накануне сообщила, что решила уйти.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Дональд Трамп обещал назвать имя нового постпреда Штатов при ООН через две-три недели