В Бахрейне рухнул жилой дом, пострадали более 20 человек

СЕГОДНЯ 05:57 2018-10-10T06:18:18+03:00

По предварительным данным, в одной из квартир взорвался газовый баллон

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В столице Бахрейна Манаме во вторник вечером рухнул двухэтажных жилой дом, пострадали более 20 человек. Обрушение произошло в столичном районе Салмания, в спасательных работах на месте ЧП участвовали сотрудники службы гражданской обороны и сил безопасности.

Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставляли в больницы два десятка машин «Скорой помощи». Чудом обошлось без жертв.

Причины обрушения выясняются. Изначально предполагалось, что дом рухнул просто из-за своей ветхости, однако позже министерство внутренних дел королевства сообщило в Twitter, что, вероятнее всего, в одной из квартир взорвался газовый баллон.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в самом начале учебного года обрушилась часть здания поселковой школы в Иркутской области. Обвалился переход между корпусами. К счастью, ни ребят, ни учителей там не было, никто не пострадал. Но детям теперь приходится ездить на занятия в соседнее село.