2018-10-10T07:32:00+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 10 октября 2018 года: воздух прогреется до +15

Стало известно, какой будет погода в Москве на 10 октября 2018 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дождей в среду не ожидается. Будет сухо и теплоДождей в среду не ожидается. Будет сухо и теплоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Погода в Москве на 10 октября 2018 года будет переменно облачной, но достаточно сухой и теплой.

В среду столбики термометров по городу поднимутся до 13..15 градусов. Даже в ночные часы станет немного теплее, чем несколькими днями ранее - 6..8 градусов.

Осадков не ожидается, а вот ветер местами может быть довольно сильным. В обычном состоянии потоки юго-западного и западного направлений будут развивать скорость в районе 5-10 м/c, однако иногда порывы будут достигать 12-17 м/c.

Что касается атмосферного давления, то, по данным Гидрометцентра России, оно остановится на уровне 753 миллиметра ртутного столба.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что именно в среду, 10 октября, погода в Москве изменится в лучшую сторону, и в город придет вторая волна бабьего лета.

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