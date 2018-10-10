2018-10-10T07:52:06+03:00
Политика

"Поток пропаганды": Сигал назвал фантазией слухи о "сговоре России и Трампа"

По мнению спецпредставителя МИД РФ, распространение подобных сообщений связано с внутриполитическими проблемами США
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Актер Стивен СигалАктер Стивен СигалФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Популярный голливудский актёр, спецпредставитель министерства иностранных дел РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал считает фантазией все заявления о том, что президент США Дональд Трамп якобы сговорился с Москвой.

"Думаю, что вся эта история со сговором России и президента США, и что президент США замешан в этом, — это всё фантазия", — сказал артист.

Он подчеркнул, что сейчас в отношении Москвы льется просто "невероятный поток пропаганды". Причем большая часть таких заявлений сфабрикована и не соответствует действительности.

По мнению Сигала, причиной запуска антироссийской кампании являются внутриполитические проблемы в самих Соединенных Штатах. Так, республиканцы, демократы, консерваторы и либералы не могут сойтись в едином мнении, а отдельные группы готовы пойти на многое, лишь бы была выбрана их политическая повестка дня, передает Fox News.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Стивен Сигал стал гражданином России в ноябре 2016 года указом президента страны Владимира Путина, а в августе 2018-го он был назначен спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям с США.

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