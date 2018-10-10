В Индии сошел с рельсов пассажирский поезд, погибли семь человек

СЕГОДНЯ 08:12 2018-10-10T08:12:28+03:00

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Утром в среду, 10 октября, в Индии сошел с рельсов пассажирский поезд, в результате погибли как минимум семь человек, еще около 30 получили травмы различной степени тяжести, сообщает местный телеканал NDTV.

Авария произошла возле города Рай-Барели в штате Уттар-Прадеш. Состав направлялся из города Малда (штат Западная Бенгалия) в столицу страны Нью-Дели.

В вагонах остаются люди. Региональные власти опасаются, что число жертв может возрасти. На месте работают спасатели, бригады «Скорой помощи» и сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших доставляют в ближайшие больницы.

Причины, по которым поезд сошел с рельсов, и обстоятельства произошедшего устанавливаются, полиция начала расследование.

Стоит отметить, что железнодорожные аварии в индийском штате Уттар-Прадеш случаются с пугающей регулярностью. Например, как ранее сообщал сайт kp.ru, прошлым летом там сошел с рельсов поезд, погибли более 20 человек, пострадали около 100. А жертвами крушения поезда два года назад стали 120 пассажиров.