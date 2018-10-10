В Индии сошел с рельсов пассажирский поезд, погибли семь человек
Утром в среду, 10 октября, в Индии сошел с рельсов пассажирский поезд, в результате погибли как минимум семь человек, еще около 30 получили травмы различной степени тяжести, сообщает местный телеканал NDTV.
Авария произошла возле города Рай-Барели в штате Уттар-Прадеш. Состав направлялся из города Малда (штат Западная Бенгалия) в столицу страны Нью-Дели.
В вагонах остаются люди. Региональные власти опасаются, что число жертв может возрасти. На месте работают спасатели, бригады «Скорой помощи» и сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших доставляют в ближайшие больницы.
Причины, по которым поезд сошел с рельсов, и обстоятельства произошедшего устанавливаются, полиция начала расследование.
Стоит отметить, что железнодорожные аварии в индийском штате Уттар-Прадеш случаются с пугающей регулярностью. Например, как ранее сообщал сайт kp.ru, прошлым летом там сошел с рельсов поезд, погибли более 20 человек, пострадали около 100. А жертвами крушения поезда два года назад стали 120 пассажиров.