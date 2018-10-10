Полным туристам запретили кататься на ослах в Греции

СЕГОДНЯ 09:14 2018-10-10T09:14:49+03:00

В Греции туристам с лишним весом запретили кататься на ослах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Власти Греции заступились за ослов, которые катают туристов на острове Санторини. Максимальный вес, который разрешено поднимать животному, теперь равен 100 килограммов или одна пятая веса осла.

Свод правил был выработан после многочисленных жалоб со стороны зоозащитников.

Активисты обратили внимание, что после того, как животное эксплуатируется туристом с лишним весом, на спине у ослов появляются глубокие раны. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Министерство сельского хозяйства Греции услышало жалобы и взялось всестороннее изучать проблему. В итоге чиновники не только частично запретили туристическое развлечение, но и указали владельцам животных, как надо с ними обращаться.

Владельцы рабочих ослов должны обязательно обеспечить хорошие условия жизни своим животным. А эксплуатировать беременных, раненных или больных питомцев нельзя ни при каких условиях.

Вопрос питания тоже прописан в правительственном документе. Животному нужно ежедневно давать свежую пищу и воду в чистых контейнерах, а мыть их хотя бы один раз в день, сообщает телеканал «360».