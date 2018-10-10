2018-10-10T09:14:49+03:00
Общество

Полным туристам запретили кататься на ослах в Греции

Власти страны разработали правила эксплуатации животных на острове Санторини
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Греции туристам с лишним весом запретили кататься на ослахВ Греции туристам с лишним весом запретили кататься на ослахФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Власти Греции заступились за ослов, которые катают туристов на острове Санторини. Максимальный вес, который разрешено поднимать животному, теперь равен 100 килограммов или одна пятая веса осла.

Свод правил был выработан после многочисленных жалоб со стороны зоозащитников.

Активисты обратили внимание, что после того, как животное эксплуатируется туристом с лишним весом, на спине у ослов появляются глубокие раны. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Министерство сельского хозяйства Греции услышало жалобы и взялось всестороннее изучать проблему. В итоге чиновники не только частично запретили туристическое развлечение, но и указали владельцам животных, как надо с ними обращаться.

Владельцы рабочих ослов должны обязательно обеспечить хорошие условия жизни своим животным. А эксплуатировать беременных, раненных или больных питомцев нельзя ни при каких условиях.

Вопрос питания тоже прописан в правительственном документе. Животному нужно ежедневно давать свежую пищу и воду в чистых контейнерах, а мыть их хотя бы один раз в день, сообщает телеканал «360».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США «тихо» закрыли базу ВВС на острове Кипр
В Канаде взорвался и загорелся газопровод
Возвращение в Простоквашино-2018: в 7-ой серии мультфильма рассказывается о папе Шарика
Расследование дел о побоях Кокориным и Мамаевым передано по двум эпизодам
Украина внесет в ГА ООН новый проект резолюции о "милитаризации Крыма"
Аэропорт Якутска снова заработал после ЧП с самолетом Sukhoi Superjet
Предполагаемого убийцу болгарской журналистки Мариновой задержали в Германии
Переход россиян на цифровое телевидение был продлен на две недели
Япония выразила России протест из-за учебных стрельб на южных Курилах
В Индии сошел с рельсов пассажирский поезд, погибли семь человек
В Венгрии заявили, что ЕС прячет "большой бизнес" с Россией за ссорами
"Поток пропаганды": Сигал назвал фантазией слухи о "сговоре России и Трампа"