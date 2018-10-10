Расследование дел о побоях Кокориным и Мамаевым передано по двум эпизодам

СЕГОДНЯ 09:27 2018-10-10T09:28:10+03:00

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Стало известно, что расследование сразу двух уголовных, в которых фигурирует Кокорин и Мамаев, получило свое развитие. Документы были переданы в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Футболисты питерского "Зенита" и "Краснодара" устроили две драки в центре Москвы, и на них уже были написаны заявления.

- Уголовное дело по факту нанесение побоев двум гражданам на улицах 2-й Брестской и Большой Никитской передано для проведения дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД по Москве. Следователи следственной части ГСУ ГУ МВД по Москве приступили к расследованию этих уголовных дел - приводит слова представителя ГУ МВД агентство ТАСС.

Непосредственно же расследование уголовных дел контролируется руководством столичной полиции. Напомним, что футболисты "Зенита" и "Краснодара" несколько дней назад избили сначала водителя ведущей первого канала в центре Москвы, а уже затем - чиновника в кофейне во время завтрака.