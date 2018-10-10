2018-10-10T09:39:06+03:00
Происшествия

В Канаде взорвался и загорелся газопровод

На всякий случай полиция эвакуировала людей из окрестных домов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Фото: Twitter/Andrew KurjataФото: Twitter/Andrew Kurjata
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В канадской провинции Британская Колумбия на западе страны взорвался и загорелся газопровод компании Enbridge, столб пламени и дыма над аварийным участком был виден за много километров от места ЧП.

Инцидент произошел около 17:30 по местному времени (03:30 мск), примерно в 15 километрах к северо-востоку от города Принс-Джордж, сообщает телеканал CBC. К счастью, обошлось без пострадавших. Очевидцы рассказывали в соцсетях, что к месту ЧП мчатся машины экстренных служб и делились фотографиями огненного шара на горизонте.

На всякий случай полиция эвакуировала людей из окрестных домов, около ста человек. К этому часу им уже разрешили вернуться в свои квартиры.

Причины взрыва на газопроводе пока неизвестны, ведется расследование инцидента.

Между тем, ранее сайт kp.ru писал о другой крупной аварии в Канаде. Накануне взрыв прогремел на крупнейшем в стране нефтеперерабатывающем заводе компании Irving Oil, расположенном вблизи города Сент-Джон в провинции Нью-Брансуик. В результате пострадали пять человек.

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