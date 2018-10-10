2018-10-10T10:04:45+03:00
Политика

Ницой ушла из студии в прямом эфире из-за отказа ведущей говорить по-украински

Детская писательница угрожала девушке штрафом и уголовной ответственностью [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лариса Ницой - украинская детская писательницаЛариса Ницой - украинская детская писательницаФото: Скриншот с видео
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Скандально известная украинская писательница Лариса Ницой покинула студию телеканала NewsOne во время прямого эфира. Причиной таких действия стал отказ ведущей программы "Большой вторник" Дианы Панченко перейти с русского языка на мову.

"Я не совсем поняла, куда я пришла. Мне никто не говорил, что это канал национального меньшинства. Если у вас общенациональный канал, я бы попросила вас говорить на украинском", - возмутилась детская писательница.

Она заявила, что Конституция страны обязует использовать украинский язык во всех общественных местах и публичных сферах, а нарушение этого правила может караться штрафом или даже лишением свободы на срок до 8 лет.

Лариса Ницой со скандалом покинула студию NEWSONE после спора с ведущей Дианой Панченко (09.10.18).

В ответ телеведущая указала на то, что Ницой ошибается, и закон не запрещает разговаривать на русском. Ее позицию поддержал депутат Верховной рады Нестор Шуфрич, который заявил, что писательница вводит общественность в заблуждение.

При этом Диана Панченко подчеркнула, что многие телезрители постоянно пишут ей в социальных сетях и просят проводить хотя бы некоторые эфиры на русском языке. Большая же часть передач на канале (около 80%) транслируется на украинском.

"Конституция не запрещает нам это делать, вы тоже не можете запретить", - подытожила ведущая.

Писательнице же не оставалось ничего, кроме как покинуть студию.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Ницой неоднократно в отрицательном ключе высказывалась в отношении русских людей, а также всего связанного с Россией. Например, недавно писательница назвала "быдлом" своих соотечественников, которые слушают русскую музыку.

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