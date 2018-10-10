2018-10-10T10:20:11+03:00
Общество

На пляже в Южной Каролине нашли объект, похожий на часть НЛО

Объект был выловлен в сети, ограждающей пляж от морских животных
Екатерина БОЛГОВА
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Найденный в Южной Каролине объект. Фото: Lowcountry Marine Mammal NetworkНайденный в Южной Каролине объект. Фото: Lowcountry Marine Mammal Network
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На пляже в американском штате Южная Каролина нашли странный цилиндрический объект, напоминающий часть неизвестного космического корабля.

Местные жители сообщили, что объект был выловлен в сети, ограждающей людей на пляже от присутствия морских животных. По словам очевидцев, обнаруженный объект мягкий и напоминает по текстуре пенопласт, пишет американское издание Daily Mail.

После того, как объект был найден, власти спешно забрали его для исследования. Это вызвало многочисленные слухи о находке. Некоторые свидетели случившегося заявляют, что это часть НЛО, другие предполагают, что это часть буя или дренажной системы. Более того, фанаты киносаги "Звездные войны" даже нашли сходство обнаруженного объекта со знаменитым космическим кораблем из этого фильма под названием "Звезда смерти".

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