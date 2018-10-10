2018-10-10T10:32:29+03:00
Политика

В России создали замену пистолету Макарова

В настоящий момент новое оружие проходит испытания на полигонах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Для Минобороны создан новый пистолет на замену пистолета МакароваДля Минобороны создан новый пистолет на замену пистолета МакароваФото: Алексей БУЛАТОВ
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В России разработали новый пистолет, который может заменить самый популярный среди наших военнослужащих пистолет Макарова. В настоящий момент данное вооружение проходит этап государственных испытаний. Такое заявление сделал генеральный директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Альберт Баков.

"Завершение государственных испытаний в соответствии с директивой Минобороны — декабрь 2018 года, после чего будет принято решение о принятии его на снабжение Вооруженных сил России", — сказал глава ЦНИИТМ.

Между тем, по данным РИА Новости, речь идет о пистолете калибра 9×21.

Сайт kp.ru писал о том, что еще в осенью прошлого года о создании замены пистолету Макарова говорили в концерне "Калашников". Прийти на смену настоящей легенде должен был компактный пистолет Лебедева ПЛ-15К, калибром - 9х19.

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