Верховный суд отклонил жалобу Захарченко на конфискацию средств

СЕГОДНЯ 10:49 2018-10-10T10:49:08+03:00

Всё изъятое у полковника МВД имущество было обращено в доход государства

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Обвиняемому во взяточничестве экс-заместителю начальника антикоррупционного управления МВД Дмитрию Захарченко было отказано в рассмотрении жалобы на конфискацию имущество и обращение его в доход государства. Соответствующее решение было принято Верховным судом РФ.

"Отказать в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании" - передает ТАСС со ссылкой на картотеку суда.

Напомним, что, по версии следствия, Захарченко обещал предоставить покровительство ресторатору Меди Дуссу за 800 тысяч долларов и дисконтную карту ресторана "Ля Маре" стоимостью 3,5 млн рублей. Во время предварительного следствия у полковника и его близких изъяли 27 квартир и золотой слиток. Всего же речь идет о примерно 9 млрд рублей.

Сайт kp.ru писал о том, что во исполнение решения Никулинского районного суда Москвы все эти средства были перечислены на счет Казначейства России.