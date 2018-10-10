2018-10-10T11:05:07+03:00
Происшествия

Кокорин и Мамаев выступят с официальным заявлением относительно избиений

Представитель футболистов подтвердил, что в их отношении было возбуждено уголовное дело
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев (слева направо). Фото: Артем Коротаев ТАССИгроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев (слева направо). Фото: Артем Коротаев ТАСС
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Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев готовятся выступить с официальным заявлением относительно инцидентов с избиениями. Об этом рассказал представитель спортсменов.

"Они сделают заявление по этому поводу. Я за них говорить его не буду, наверное. Когда они решат, когда будет удобный правильный момент, они это сделают", - сообщил представитель.

Он подчеркнул, что в настоящий момент оба футболиста находятся на свободе - их никто не задерживал. Однако уголовное дело по факту случившегося действительно возбуждено, передает телеканал "Москва 24".

Напомним, что накануне игроки футбольных клубов "Зенит" и "Краснодар" сначала избили личного водителя ведущей Первого канала, а затем еще и главу департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака. При этом в последнем эпизоде Кокорин и Мамаев якобы выкрикивали расистские оскорбления.

Оба пострадавших получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. В отношении же нападающих было возбуждено уголовное дело сразу по двум эпизодам избиений. Сайт kp.ru писал о том, что все материалы расследования уже переданы в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве.

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