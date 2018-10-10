2018-10-10T11:28:26+03:00
Политика

«Ростех»: производство российского оружия в США без соответствующих разрешений будет воровством

В госкорпорации пояснили, что для легального производства стрелкового оружия требуется согласование с «Рособоронэкспортом»
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
В "Ростехе" прокомментировали возможность выпуска в США российского оружия. Фото: Сергей Бобылев/ ТАССВ "Ростехе" прокомментировали возможность выпуска в США российского оружия. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Изменить размер текста:

В государственной корпорации «Ростех» заявили, что выпуск Соединенными Штатами российского стрелкового оружия без получения соответствующих запросов будет являться воровством.

Напомним, ранее американский журнал The National Interest сообщил, что Командование специальных операций ВС США хочет выпускать российское оружие на территории своей страны. В настоящее время прорабатывается вариант производства пулемета ПКМ 7,62 мм и крупнокалиберного пулемета НСВ-12,7 мм.

"Если кто-то хочет вести эту работу легально, по всем правилам - пусть приходят в "Рособоронэкспорт" и обсуждают. В противном случае речь идет о незаконном копировании российских разработок. Проще говоря - о воровстве", - говорится в сообщении госкорпорации.

Также там подчеркнули, что если такие предложения действительно рассматриваются, то это еще раз свидетельствует о достоинствах российских вооружений. "Причем даже не самых новых, как мы видим", - говорится в сообщении.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жена бывшего главы Интерпола рассказала об угрозах
Тереза Мэй ввела должность министра по предотвращению самоубийств
Стрельба в торговом центре во Флориде: два человека погибли
Россияне смогут меньше платить за тепло в квартирах
В космосе впервые распечатают человеческие органы на 3D биопринтере
Глава делегации РФ в ОЗХО: Обвинения Великобритании по химоружию являются неуважением к организации
Россия выступает за укрепление режима запрета химического оружия
Ураган «Майкл» на подходе к Флориде усилился до четвертой категории
Минобороны Украины усилило охрану арсеналов после пожара в Черниговской области
Британская полиция предупредила о возможных терактах в стране
Глава Alibaba Джек Ма возглавил рейтинг самых богатых жителей Китая
Путин поддержал идею о снижении цен на фрукты
Власти Болгарии заявили о подготовке экстрадиции подозреваемого в убийстве журналистки Мариновой
Россия, Китай и КНДР поддержали переговоры по Корейскому полуострову
Цены на ОСАГО вырастут больше, чем ожидалось
Кокорин и Мамаев выступят с официальным заявлением относительно избиений