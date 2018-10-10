«Ростех»: производство российского оружия в США без соответствующих разрешений будет воровством

СЕГОДНЯ 11:27 2018-10-10T11:28:26+03:00

В госкорпорации пояснили, что для легального производства стрелкового оружия требуется согласование с «Рособоронэкспортом»

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В государственной корпорации «Ростех» заявили, что выпуск Соединенными Штатами российского стрелкового оружия без получения соответствующих запросов будет являться воровством.

Напомним, ранее американский журнал The National Interest сообщил, что Командование специальных операций ВС США хочет выпускать российское оружие на территории своей страны. В настоящее время прорабатывается вариант производства пулемета ПКМ 7,62 мм и крупнокалиберного пулемета НСВ-12,7 мм.

"Если кто-то хочет вести эту работу легально, по всем правилам - пусть приходят в "Рособоронэкспорт" и обсуждают. В противном случае речь идет о незаконном копировании российских разработок. Проще говоря - о воровстве", - говорится в сообщении госкорпорации.

Также там подчеркнули, что если такие предложения действительно рассматриваются, то это еще раз свидетельствует о достоинствах российских вооружений. "Причем даже не самых новых, как мы видим", - говорится в сообщении.