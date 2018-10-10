Власти Болгарии заявили о подготовке экстрадиции подозреваемого в убийстве журналистки Мариновой

СЕГОДНЯ 11:42 2018-10-10T11:42:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Болгарская полиция раскрыла убийство административного директора и ведущей регионального телеканала TVN 30-летней Виктории Мариновой, тело которой было обнаружено в Русе на севере страны.

Как заявил глава МВД республики Младен Маринов, в результате расследования был арестован мужчина 1997 года рождения по имени Северин Красимов, его задержали в Германии. Чиновник сообщил, что были найдены вещественные улики, а также проведены ДНК анализы, которые указывают на виновность Красимова.

Главный прокурор болгарской полиции Сотир Цацаров сообщил, что пока рано утверждать, связано ли убийство Мариновой с ее профессиональной деятельностью. Тем не менее, все версии учитываются и расследование продолжается. В настоящий момент следствие готовит запрос об экстрадиции арестованного в Болгарию.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов выразил благодарность полиции Германии за оперативную помощь и задержание подозреваемого.

Кроме того, Бойко раскритиковал действия СМИ и сказал, что "Болгария не заслужила, чтобы на нее так набрасывались".

"Болгары сделали так, что очернили государство самым гадким образом и радовались, что Болгария в связи с убийством оказалась в центре внимания мировых СМИ. У вас есть полная свобода откровенно писать и говорить обо всем, но прошу вас держаться ответственно", - заявил болгарский премьер-министр.

Напомним, что тело журналистки Виктории Мариновой было обнаружено 6 октября в районе набережной реки Дунай в городе Русе. Данный инцидент вызвал широкий общественный резонанс, поскольку многие решили, что Маринову могли убить из-за профессиональной деятельности.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что незадолго до смерти Виктория Маринова начала расследовать хищение средств из фондов Европейского союза.