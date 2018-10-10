Путин поддержал идею о снижении цен на фрукты

СЕГОДНЯ 11:44 2018-10-10T11:44:17+03:00

В ближайшее время налог на добавленную стоимость этих продуктов может опуститься до 10%

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Президент России Владимир Путин поддержал идею по снижению НДС на фрукты до 10 %. Ожидается, что такой шаг позволит уменьшить конечную стоимость данной продукции для потребителей. Об этом сообщил вице-премьер и экс-министр сельского хозяйства Алексей Гордеев.

"Были приняты серьезные решения, в частности, вопрос, который ставился неоднократно — это сделать льготный НДС на фрукты, десятипроцентный. Президент поддержал это решение", — рассказал чиновник.

По его словам, в ходе обсуждения было принято также другое важное решение в сфере поддержки представителей аграрного производства. Так, президент одобрил отмену налога на добавленную стоимость с субсидий, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в начале августа Владимир Путин утвердил закон о внесении изменений в законодательство. Поправки предусматривают повышение НДС с 18 до 20%.