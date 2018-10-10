2018-10-10T12:07:07+03:00
В мире

Британская полиция предупредила о возможных терактах в стране

Глава контртеррористического подразделения заявил, что стало сложнее выявлять и предотвращать угрозы экстремистских атак
Сакина НУРИЕВА
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Скотланд-Ярд: уровень террористической угрозы в Великобритании "серьезный"Скотланд-Ярд: уровень террористической угрозы в Великобритании "серьезный"Фото: АП
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Полиция Великобритании предупредила общественность о возможных терактах со стороны членов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которым было запрещено покидать территорию королевства. Об этом сообщила в среду газета The Independent со ссылкой на главу контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нила Басу.

Ранее полиция Великобритании предполагала, что главными пособниками терактов в стране являются боевики, возвращающиеся из-за границы. Однако, как отметил Басу, ситуация изменилась. Угроза в основном исходит от людей, которым "запретили выезжать за границу", в частности в Сирию.

"Многие из них относятся к представителям поколения, ощущающих себя "лишенцами" (лишенными законных прав), зачастую из оказавшихся в изоляции меньшинств", - сказал Нил Басу.

Глава контртеррористического подразделения также сообщил, что ранее полиция предотвратила отъезд двух террористов, совершивших взрыв на Лондонском мосту, а также нескольких лиц, которые хотели присоединиться к ИГИЛ.

Басу отметил, что в связи с запретом на выезд, теперь боевики могут за меньший период совершить теракт, также стало сложнее выявлять и предотвращать угрозы экстремистских атак.

Также спецслужбы сообщили, что в настоящий момент в Великобритании существует "серьезный" уровень террористической угрозы. Это четвертый уровень из пяти, последний из них характеризуется "критическим".

Напомним, с марта 2017 года в Великобритании было совершено пять терактов, в результате которых погибли 36 человек.

Ранее, в декабре текущего года в Британии задержали террористов, готовящих теракт на Рождество.

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