2018-10-10T12:29:24+03:00
Происшествия

Ураган «Майкл» на подходе к Флориде усилился до четвертой категории

В прибрежных регионах штата введен режим ЧС
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На США надвигается шторм "Майкл". Фото: Архив "КП"На США надвигается шторм "Майкл". Фото: Архив "КП"
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По прогнозам синоптиков, в среду, 10 октября, на южное побережье Флориды обрушится шторм «Майкл». Мощная стихия на подходе к Америке набрала силу уже до четвертой категории опасности из пяти возможных. В настоящее время ураган бушует в Мексиканском заливе, однако уже через несколько часов он может накрыть побережье.

Как отмечают специалисты американского Национального центра по слежению за ураганами, «Майкл» движется в сторону города Апалачикола, который находится в 275 км от эпицентра стихии. Местные власти не устают напоминать жителям региона о грядущем урагане и наводнении и призывают население быть осторожнее, ведь уже сейчас скорость ветра в эпицентре стихии достигает 209 километров в час, пишет сайт «Утро.ру».

Отметим, что губернатор Рик Скотт ввел режим СЧ сразу в нескольких регионах Флориды еще два дня назад, 8 октября. В настоящее время уже около 500 специалистов нацгвардии приведены в боевую готовность, чтобы в случае необходимости оказать пострадавшим необходимую помощь и устранить последствия разрушений, нанесенных ураганом, пишет «Свободная пресса».

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