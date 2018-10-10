Россия выступает за укрепление режима запрета химического оружия

СЕГОДНЯ 12:34 2018-10-10T12:34:31+03:00

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермако Фото: REUTERS

Москва призывает государства с ядерным оружием, в том числе НАТО задуматься о разоружении

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Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил в ходе общеполитических прений в Первом комитете Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 9 октября, что Москва выступает за поддержку и укрепление действующих международных режимов против химического, биологического и токсинного оружия.

Текст выступления Ермакова опубликован на сайте МИД РФ.

"Российская Федерация полностью поддерживает действующие международные режимы запрета химического, биологического и токсинного оружия и последовательно выступает за их укрепление", — сообщил Ермаков.

Также российский политик заявил, что для дальнейшего продвижение по пути ядерного разоружения необходимо подключение всех стран, обладающих военным ядерным потенциалом. В первую очередь, как сказал Ермаков, это касается стран из военного блока НАТО.

Представитель МИД отметил, что со стороны Альянса пока никто не выдвигал своих намерений относительно данного вопроса.