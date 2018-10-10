Россия выступает за укрепление режима запрета химического оружия
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил в ходе общеполитических прений в Первом комитете Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 9 октября, что Москва выступает за поддержку и укрепление действующих международных режимов против химического, биологического и токсинного оружия.
Текст выступления Ермакова опубликован на сайте МИД РФ.
"Российская Федерация полностью поддерживает действующие международные режимы запрета химического, биологического и токсинного оружия и последовательно выступает за их укрепление", — сообщил Ермаков.
Также российский политик заявил, что для дальнейшего продвижение по пути ядерного разоружения необходимо подключение всех стран, обладающих военным ядерным потенциалом. В первую очередь, как сказал Ермаков, это касается стран из военного блока НАТО.
Представитель МИД отметил, что со стороны Альянса пока никто не выдвигал своих намерений относительно данного вопроса.