Глава делегации РФ в ОЗХО: Обвинения Великобритании по химоружию являются неуважением к организации

СЕГОДНЯ 12:38 2018-10-10T12:38:48+03:00

Глава российской делегации в ОЗХО Георгий Каламанов заявил об этом на 89-й сессии Исполнительного совета ОЗХО

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Руководитель российской делегации в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Георгий Каламанов заявил, что РФ рассматривает обвинения Великобритании по российскому химическому оружию как прямое неуважение к Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и членам ОЗХО.

"Рассматриваем продолжающиеся инсинуации со стороны Великобритании как прямое неуважение к КЗХО и странам - членам ОЗХО", - сказал Каламанов в ходе выступления на 89-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.

Он отметил, что то инспекции организации на бывших химических объектах на территории России не нашли никаких нарушений.

Говоря об инциденте в британском Солсбери, Каламанов подчеркнул, что технический секретариат ОЗХО нарушает конвенцию о химоружии, подтверждая выводы расследования Великобритании этого происшествия.

По словам главы делегации России на сессии ОЗХО, на Западе известны не меньше 100 соединений, имеющих отношение к нервно-паралитческому веществу, которым, по данным Лондона, были отравлены работавший на британскую разведку Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.