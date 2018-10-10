Глава делегации РФ в ОЗХО: Обвинения Великобритании по химоружию являются неуважением к организации
Руководитель российской делегации в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Георгий Каламанов заявил, что РФ рассматривает обвинения Великобритании по российскому химическому оружию как прямое неуважение к Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) и членам ОЗХО.
"Рассматриваем продолжающиеся инсинуации со стороны Великобритании как прямое неуважение к КЗХО и странам - членам ОЗХО", - сказал Каламанов в ходе выступления на 89-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.
Он отметил, что то инспекции организации на бывших химических объектах на территории России не нашли никаких нарушений.
Говоря об инциденте в британском Солсбери, Каламанов подчеркнул, что технический секретариат ОЗХО нарушает конвенцию о химоружии, подтверждая выводы расследования Великобритании этого происшествия.
По словам главы делегации России на сессии ОЗХО, на Западе известны не меньше 100 соединений, имеющих отношение к нервно-паралитческому веществу, которым, по данным Лондона, были отравлены работавший на британскую разведку Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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