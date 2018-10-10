В космосе впервые распечатают человеческие органы на 3D биопринтере

СЕГОДНЯ 12:45 2018-10-10T12:46:04+03:00

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На Международной космической станции проведут эксперимент по выращиванию щитовидной железы и хрящевой ткани человека. Эту уникальную операцию в космосе проводят впервые. Начнется эксперимент 13 октября и продлится три дня.

За два дня до операции, 11 октября, на МКС на корабле «Союз МС-10» доставят российский аппарат «Орган.Авт», собранный в лаборатории биотехнологических инноваций 3D Bioprinting Solutions. Именно на нем и распечатают биологический объекты.

- Для проведения эксперимента на МКС отправляют биопринтер и кюветы для него, в которых в специальном геле содержится необходимый для эксперимента материал. Гель при изменении температуры переходит в жидкое состояние, создавая при этом питательную среду. Далее биологический материал под воздействием магнитных волн начинает собираться в определенную структуру. Это длится около суток. После, в кювет добавляется специальный фиксирующий материал, чтобы объекты могли храниться в течение нескольких недель до отправки на Землю, комментирует Юсеф Хесуани, управляющий партнер компании-создателя биопринтера 3D Bioprinting Solutions.

После того, как на МКС завершится операция, все объекты отправят «домой», на Землю. И уже здесь ученые проведут технологические исследования, чтобы понять, насколько структура полученного материала соизмерима с тем, что изготавливают в земных лабораториях, сообщают «РИА-Новости».