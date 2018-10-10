Россияне смогут меньше платить за тепло в квартирах

СЕГОДНЯ 12:46 2018-10-10T12:46:06+03:00

Но произойдет это только после установки индивидуальных приборов учета тепла. Идею с экономией поддержали профильные министерства

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Счета за отопление – основная статья расходов на коммуналку в россиян. Профильные министерства придумали, как их сократить. Нужно поставить индивидуальные приборы учета тепла, чтобы каждый собственник мог платить только за потребленную услугу. Кому-то комфортно, чтобы в помещении было +30 градусов и человек готов платить за это больше, а кто-то живет при +20, он может платить меньше.

Установить такие счетчики можно будет только в том случае, если есть общедомовой прибор учета тепла.

Инициатива по введению индивидуального учета тепла в квартирах поддержали профильные министерства.

- Это очень важный для отрасли документ, ожидаемый потребителями, так как он позволит им напрямую влиять на размер своего платежа, — пояснили в пресс-службе Минстроя.

В системе ЖКХ положительно восприняли данную инициативу, но опасаются, что каждый будет платить только за свое помещение, а по общедомовым нуждам будут расти долги.

Есть еще одна проблема. Чтобы установить такие счетчики в доме должна быть горизонтальная разводка отопления, сейчас такие делают только в новостройках. И то не во всех. А основная масса жилого фонда России имеет вертикальную разводку, что серьезно затруднит установку индивидуальных приборов учета тепла, сообщает газета «Известия».