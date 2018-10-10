Тереза Мэй ввела должность министра по предотвращению самоубийств

СЕГОДНЯ 13:14 2018-10-10T13:14:21+03:00

Ежегодно около 4,5 тысяч жителей Великобритании заканчивают жизнь самоубийством Фото: REUTERS

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В Великобритании была введена должность министра по предотвращению самоубийств. Первой главой нового ведомства стала консерватор Жаклин Дойл-Прайс. Соответствующий приказ о назначении подписала британский премьер Тереза Мэй.

"В своей новой роли министр возглавит усилия правительства, направленные на сокращение числа самоубийств и преодоление препятствий, которые мешают людям, ищущим помощи", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина Великобритании.

Там же уточняется, что Дойл-Прайс в рамках своих новых обязанностей должна будет создать рабочую группу, состоящую из представителей местных органов власти, экспертов в области предупреждения самоубийств, членов благотворительных организаций и врачей. Кроме того, необходимо будет разработать эффективный и современный план профилактики суицидальных наклонностей в каждом отдельном районе.

Согласно статистике, ежегодно в Англии около 4,5 тысячи человек заканчивают жизнь самоубийством. Именно суицид остается основной причиной смерти мужчин в возрасте до 45 лет.

Сайт kp.ru писал о том, что в начале года в Великобритании было создано также министерство по борьбе с одиночеством. Мэй тогда официально заявила, что хочет бороться с этой проблемой на государственном уровне.