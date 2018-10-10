Жена бывшего главы Интерпола рассказала об угрозах

СЕГОДНЯ 13:18 2018-10-10T13:22:51+03:00

По словам Грейс Мэн, она боится за свою жизнь и не рассказывает семилетним сыновьям о том, что произошло с их отцом

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Жена бывшего главы Интерпола Мэна Хунвея рассказал об угрозах в свой адрес. Грейс Мэн, заявила, что опасается за свою жизнь.

Напомним, в конце сентября бесследно пропал экс-руководитель Интерпола Мэн Хунвей. Позже стало известно, что он был задержан в Китае. Местные власти подозревают его в коррупции. В связи с этим он был отправлен в отставку с поста главы организации.

Пословам супруги Грейс Мэн, после исчезновения экс-главы Интерпола она получила звонок с угрозами от неизвестного. По ее словам, ей приходится скрывать от своих двух семилетних сыновей произошедшее с их отцом, передает телеканал CNN.

Ранее Грейс Мэн рассказала, что перед исчезновением Мэн Хунвей отправил ей фото ножа. Она считает, что таким образом муж хотел сообщить ей, что он в опасности. По словам женщины, в тот же день он написал ей сообщение «Жди моего звонка».

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