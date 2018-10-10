На Луну отправят капсулу времени с закодированными данными ДНК

СЕГОДНЯ 13:23 2018-10-10T13:23:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Группа исследователей фонда AMF совместно с рядом партнеров планирует создать архив для сохранения информационного наследия и закодировать его. Капсулу с этими данными специалисты хотят отправить на Луну для будущих поколений. Миссия запланирована на 2022 год.

Отмечается, что в капсулу хотят поместить тексты лучших книг, научные данные, информацию общего характера о социальной, политической и культурной жизни планеты, а также множество цифровых фотографий. Свое фото для проекта через социальные сети сможет предоставить любой желающий. Для этого необходимо будет лишь опубликовать кадр с особым хештегом.

Стоит добавить, что в капсулу также будет помещена инструкция по расшифровке закодированных данных. Вся информация будет записана на никелевые пластины и закодирована в цепочках ДНК, передает сайт телеканала «Звезда».

Проект ученых называется «Ковчег». Специалисты вдохновились произведениями Айзека Азимова, который описывал особую «Галактическую библиотеку» - хранилище данных, рассредоточенное по самым разным уголкам космоса.